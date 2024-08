Sanremo: prende forma lo staff del neo Sindaco Alessandro Mager, predisposte le prime assunzioni

Prende la forma quasi definitiva lo staff del nei Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che supporteranno per i prossimi cinque anni il lavoro del primo cittadino matuziano.

Con la conferma della segreteria che vede già dall’inizio del mandato Silvia Bianco e dell’addetta stampa Mara Pardini, da inizio mese ha preso servizio Giulio Camillino in qualità di capo di gabinetto. Da settimane girano le voci su tre nuovi componenti dello staff e, due di loro inizieranno a lavorare già da lunedì prossimo, dopo la loro assunzione avvenuta nelle ultime ore.

Si tratta di Francesco Ciuffi e Robert Von Hackwitz. Il primo ha lavorato insieme a Mager alla campagna elettorale mentre il secondo era candidato nella lista 'Progetto Comune', che ha sostenuto Fulvio Fellegara. Un terzo nome vede una seconda segretaria in aiuto di Silvia Bianco, ovvero Silvia Iuliano che entra nello staff del sindaco. Per la nuova nomina è previsto un incarico professionale per potenziare il settore della comunicazione.

Le risorse finanziarie per l’assunzione dei primi due componenti dello staff saranno reperiti 33.848 euro, nel bilancio 2024, mentre in quello del 2025 ne sono previsti 22.964. Infine, nel 2026 saranno 81.236.