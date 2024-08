Grande successo per il Ghost Tour Dolceacqua. Tutto esaurito per gli ultimi appuntamenti di agosto

Si è conclusa con un altro tutto esaurito la stagione estiva del Ghost Tour Dolceacqua – l’itinerario notturno a piedi alla scoperta dei misteri del borgo dei Doria.

Per quattro date le guide narranti di Autunnonero hanno condotto i numerosissimi partecipanti in un viaggio attraverso gli scorci più suggestivi del paese, raccontandone le origini, i miti pagani, gli scontri tra il casato dei Doria e quello dei Grimaldi, le sorprendenti tradizioni alchemiche e un processo dell’Inquisizione di cui si era persa la memoria. Un’esperienza narrativa originale, istruttiva e coinvolgente che ha permesso a turisti e abitanti del luogo di conoscere meglio e in modo alternativo il territorio di Dolceacqua e del Ponente Ligure.

«Sono molto soddisfatto del successo di queste prime date del Ghost Tour Dolceacqua – commenta il fondatore dell’Impresa Culturale e Creativa Autunnonero e direttore artistico del Ghost Tour. – Sapere dai commenti dei partecipanti di essere riusciti a trasmettere l’essenza di questo progetto di “edutainment” è per me il più grande risultato che si potesse raggiungere. Per questo ringrazio i nostri Storyteller per il loro straordinario impegno e bravura nel condurre il Tour, il Comune di Dolceacqua per averci riaccolto e permesso di realizzare il progetto, e il Centro Culturale e Ricreativo, senza il cui insostituibile aiuto e supporto non avremmo potuto continuare questa avventura».

Un’avventura che non finisce qui. Il Ghost Tour Dolceacqua continuerà con novità e nuove date che verranno presto comunicate.

Aggiornamenti sulle prossime iniziative e foto e video del Ghost Tour Dolceacqua nelle pagine Instagram e Facebook di Autunnonero:

www.instagram.com/autunnonerofest

www.facebook.com/autunnonerofest