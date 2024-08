Sanremo: il 'Far West' dei furbetti dell'immondizia, nuova discarica a cielo aperto in frazione Poggio (Foto)

Un vecchio televisore, una cucina a gas, una bicicletta, legno e altri rifiuti ‘ingombranti’ abbandonati a fianco di una isola ecologica. Storie di ordinaria inciviltà e, questa volta, ci arriva da via Banchette Napoleoniche, strada ‘nascosta’ agli occhi indiscreti nella frazione di Poggio a Sanremo.

Un tema che quasi non fa più notizia, quello dell’abbandono dei rifiuti. Ormai, purtroppo, un classico che attanaglia la città dei fiori e tante altre realtà, non solo della nostra provincia.

Sono molti i cittadini che ci inviano foto e loro pensieri su chi, aggirando i sistemi corretti di conferimento, creano vere e proprie discariche abusive in barba alle regole, spesso agevolati anche dagli scarsi controlli.

“Sarebbero necessarie telecamere e foto trappole sistemate a tappeto – evidenziano alcuni residenti di frazione Poggio - per individuare gli incivili e gli evasori per sanzionarli pesantemente. Questo perché la loro immondizia viene pagata da chi invece fa regolarmente il proprio dovere civico e fiscale. Purtroppo gli interventi dell’autorità competente sono troppo sporadici per consentire un controllo più deciso”.