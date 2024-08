A Bussana Vecchia l'associazione NOI4YOU organizza unaa raccolta fondi per le vittime di violenza

Venerdì 30 agosto 2024, dalle ore 18.30 alle 20.30, l'incantevole borgo medievale di Bussana Vecchia ospiterà un evento speciale dal titolo "Rinascere insieme: tra Musica, Arte e Genitorialità", organizzato dall'associazione NOI4YOU Sportello Arma di Taggia-San Bartolomeo. L'iniziativa si svolgerà presso il Bussana Art Gallery (ex Jazz Club), situato accanto alla Chiesa Grande di Sant'Egidio, un luogo che unisce bellezza artistica e memoria storica, perfetto per accogliere una serata dedicata al sostegno delle persone vittime di violenza.

L'associazione NOI4YOU, da anni impegnata nel fornire gratuitamente supporto psicologico a persone vittime di violenza, attraverso questo evento, intende sensibilizzare il pubblico su tematiche delicate e complesse, come la violenza di genere, fisica, psicologica e il difficile percorso di rinascita, in un mix di arte, cultura e solidarietà.



La serata inizierà con la presentazione del libro "Genitori in cerca di genitorialità" della psicoterapeuta familiare Patrizia Sciolla, fondatrice dell'associazione. Un'opera che esplora in profondità le sfide della genitorialità, offrendo spunti di riflessione e consigli pratici per chi affronta questo viaggio complesso e meraviglioso. La dottoressa Patrizia Sciolla, con la sua esperienza e professionalità, guiderà il pubblico offrendo un momento di condivisione e consapevolezza.



Ad arricchire l'atmosfera sarà la musica del duo pizzicante di Freddy Colt e Davide Frassoni, che con il loro spettacolo "In Barberia col Mandolino" creeranno un'atmosfera di leggerezza e armonia, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio sonoro tra tradizione e contemporaneità.



A conclusione dell'evento, ci sarà un ricco Apericena, a cura de La Piazzetta Golosa, L'Osteria degli Artisti e La Casaccia, tutti esercenti del borgo. I partecipanti potranno gustare specialità locali e prelibatezze preparate per l'occasione, in un momento di convivialità e condivisione con la possibilità di visitare il caratteristico museo che annovera opere di Giovanni Fronte, uno dei fondatori della comunità artistica di Bussana Vecchia, e di altri artisti del borgo.



"Rinascere insieme" non è solo un evento culturale, ma un'occasione per riflettere e sostenere l'importante lavoro svolto da NOI4YOU Sportello Arma di Taggia-San Bartolomeo, che ogni giorno si impegna a fornire un aiuto concreto a chi ha subito violenze di vario tipo e a cui verranno devoluti i ricavi della serata. Un momento di rinascita collettiva, tra musica, arte e impegno sociale, per ricordare che nessuno è solo e che, insieme, è possibile trovare la forza per ricominciare.



Informazioni utili



Quando: Venerdì 30 agosto 2024, dalle 18.30 alle 20.30

Dove: Museo Giovanni Fronte, Bussana Vecchia

Ingresso a offerta minima 15€ – È gradita la prenotazione al numero +39 327 405 7468