Sanremo: degrado ed erbacce in via Galilei al Borgo, residenti e commercianti chiedono un intervento (Foto)

Non è certo il degrado massimo e non è nemmeno particolarmente evidente. Ma, come in tutte le cose, sono i particolari a fare la differenza.

E, questa volta, la segnalazione che vogliamo fare riguarda la zona del Borgo, in particolare via Galilei, tra l’incrocio con via Martiri e quello con via Pietro Agosti. Un luogo spesso duramente attaccato dai residenti per la scarsa sicurezza dettata dal parcheggio selvaggio e altro.

Come si può notare nelle foto la situazione di degrado, questa volta, arriva da una totale assenza di sfalcio delle erbacce che hanno attaccato il muro di sostegno di strada Borgo Tinasso. Una vegetazione che, tra l’altro, esalta anche l’abbandono della cartellonistica pubblicitaria, scarsamente utilizzata da anni.

Residenti e commercianti della zona auspicano in un pronto intervento del comune per sistemare l’area che evidenzia un senso di abbandono.