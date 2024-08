Sanremo: donato all'ospedale nuovo materiale per il servizio di neuropsichiatria infantile (Foto e video)

Si è tenuta al Distretto Socio Sanitario di Sanremo al Palafiori la donazione di materiale specifico utile al servizio di riabilitazione dell’età evolutiva, da parte dell'Associazione “Gambe in Spalla” .

Alla consegna erano presenti il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera , il Direttore Socio Sanitario Dott. Fabrizio Polverini e il responsabile di NPI Dott. Giuseppe Pili e la sua squadra, oltre ai referenti dell'associazione “Gambe in spalla”.

“ La struttura Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile di Sanremo – afferma il responsabile Pili - esprime la più sincera gratitudine all’associazione Gambe in Spalla per la generosa donazione di materiale specifico utile al servizio di riabilitazione dell’età evolutiva ”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del Dott. Pili relativi alla donazione di materiale ludico – sottolinea la dottoressa Galbusera - attrezzature fisioterapiche e tecno-ausili utili al lavoro dei terapisti e a sostegno di tutta l’utenza che accede al servizio dell’età evolutiva. Un grande gesto che conferma ancora una volta l'importanza del lavoro che svolgono i nostri professionisti, uomini e donne, del servizio di Neuropsichiatria Infantile per l'utenza. Grazie all'associazione “Gambe in spalla” per questo dono che evidenzia la grande sinergia tra gli enti e il terzo settore”.