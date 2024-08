Concerto di musica sacra: il duo "Le Veronesi" si esibiscono a Sanremo il 27 agosto

Martedì 27 agosto alle ore 21:00, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo, il duo "Le Veronesi", composto dal soprano Mariarita Schenato e dalla pianista-organista Maria Beatrice Boscaro, terrà un concerto di arie sacre tratte dai capolavori di grandi compositori del Barocco e del Settecento. Il programma include opere di Vivaldi, Stradella, Bach e del celebre Wolfgang Amadeus Mozart.

Il concerto si aprirà con arie tratte dal celeberrimo "Gloria" di Antonio Vivaldi, tra cui "De torrente" e "Domine Deus", seguite dal "Beatus Vir", nota cantata sacra. Successivamente, il duo eseguirà la celebre aria "Vergin tutt'amor" del compositore Francesco Durante e brani tratti dal "Magnificat" di Johann Sebastian Bach.

Un particolare riguardo sarà riservato al conterraneo Antonio Vivaldi, già eseguito dalle "Veronesi" in recenti concerti presso il Santuario del Gesù Bambino di Arenzano, la Chiesa di Sant'Anna ai Carmelitani a Genova, la Chiesa di Saint Charles nel Principato di Monaco e la Cattedrale di Santa Reparata a Nizza. Le due artiste venete sono legate da un profondo affetto alla Liguria e alla Costa Azzurra, dove tornano a esibirsi da diversi anni.

La seconda parte della serata sarà dedicata all'esecuzione del "Laudamus Te" dalla Messa dell'Incoronazione di Mozart e al mottetto "Exultate, Jubilate". Il concerto si concluderà con tre celebri versioni dell'Ave Maria: quella di Bach-Gounod, quella di Schubert e quella di Caccini.

L'evento ha come scopo quello di rendere omaggio a Dio e alla Vergine Maria attraverso la musica, la più alta forma di espressione artistica, e di far conoscere al pubblico la grande musica sacra e le emozioni che essa sa trasmettere.

Mariarita Schenato ha studiato pianoforte a Verona sotto la guida della Maestra Laura Palmieri, allieva di Arturo Benedetti Michelangeli, conseguendo il titolo con lode. Ha inoltre studiato canto con il baritono Giuseppe Scandola, celebre voce dell'Arena di Verona. Maria Beatrice Boscaro, dal canto suo, ha ottenuto il titolo accademico al Conservatorio di Verona, per poi specializzarsi in pianoforte principale a Venezia e in musicoterapia a Verona.

L'ingresso al concerto è libero.