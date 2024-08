Incendio a Ventimiglia: fiamme avvolgono cassonetti e danneggiano cabina Enel, indagini in corso

Cassonetti e rifiuti sono stati avvolti dalle fiamme in via Gallardi, davanti alla cabina dell’Enel situata nei pressi delle "Torri" di Ventimiglia. L'incendio è scoppiato intorno alle 5 del mattino, per ragioni ancora da chiarire.

I vigili del fuoco di Ventimiglia sono intervenuti rapidamente per spegnere il rogo, che ha causato danni alla parte esterna della cabina elettrica e si è esteso alla vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Enel per verificare lo stato dei quadri elettrici all'interno della cabina: le autorità stanno indagando per ricostruire l'accaduto, e non si esclude l'ipotesi di un'origine dolosa.