Bussana, ragazzo ferito lungo la ciclabile: interviene il 118 (Foto)

Intervento di emergenza questa mattina sulla pista ciclabile di Bussana, dove un ragazzo di circa 16 anni è stato soccorso dal personale del 118. Il giovane, per cause ancora da accertare, ha avuto bisogno di assistenza medica mentre si trovava lungo il percorso ciclabile. I sanitari, giunti tempestivamente sul posto, hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Sanremo. Le sue condizioni, sebbene non critiche, hanno richiesto ulteriori accertamenti presso la struttura ospedaliera.