Amilcare Rambaldi: il pioniere del Festival di Sanremo e del Tenco che la città non deve dimenticare

Ha inventato il Festival, anche se all'inizio non gli avevano dato credito, e una ventina d'anni dopo ha plasmato il "Tenco", incontrando resistenze pure in questo caso. Se oggi Sanremo si vanta di essere Città della musica, almeno una parte di merito va riconosciuta ad Amilcare Rambaldi, eccezionale sintesi di lungimiranza e fantasia, passione e resilienza, gusto dell'arte e impegno civile.

Cosa sarebbe, infatti, senza il Festival della canzone italiana, con il suo straordinario impatto mediatico ed economico, e la Rassegna della canzone d'autore, una sorta di riserva indiana delle sette note che non ha eguali in Italia e non solo? Di certo Rambaldi ha ricevuto dalla sua città, che amava tanto, meno di quanto ha dato nella sua prolifica esistenza, conclusa nel novembre 1995 all'età di 84 anni.

Da qui l'impulso di fare qualcosa per ricordarlo in modo tangibile, oltre il tempo. Magari intitolandogli una via, una piazzetta, uno scorcio, un luogo simbolico. Insomma, un pezzetto di quella città per cui si è speso tanto. La proposta arriva (neanche a dirlo) dal Club Tenco, in occasione dei cinquant'anni della Rassegna, il manifesto più autentico e identitario di Rambaldi. Un traguardo che la Rai ha celebrato nei giorni scorsi con una puntata speciale di Techetechetè, in prima serata sulla rete ammiraglia. E durante la recente campagna elettorale per le amministrative era stata la Confesercenti cittadina a lanciare un appello ai candidati affinché gli fosse dedicato un angolo di Sanremo, in nome della musica che lui ha promosso senza risparmio nella sua esistenza.

"Sarebbe bello far coincidere quest'importante ricorrenza con l'impegno a riconoscere in modo indelebile, nelle forme considerate più consone e opportune, le tracce evidenti lasciate da un sanremasco autentico e geniale - è l'invito avanzato adesso dalla Fondazione Club Tenco, per bocca dell'amministratore delegato Graziella Corrent, che è pure direttore di produzione dell'evento dedicato al mondo dei cantautori, quest'anno in calendario all'Ariston dal 17 al 19 ottobre - Se anche Roberto Benigni ha sentito il bisogno di ricordare Amilcare come l'ideatore del Festival, durante la straordinaria edizione 2023 davanti al presidente Sergio Mattarella, potrebbe farlo pure la città, nell'insieme della grande eredità musicale che ci ha lasciato. E' il nostro auspicio".

Il mattatore toscano, al quale il "Premio Tenco" aveva spalancato le sue porte agli albori della carriera, gli aveva reso omaggio a suo modo: "Era un fioraio di Sanremo che, per rilanciare il commercio dei fiori e il turismo sul territorio, si inventò una gara canora. E guardate cos'è diventato oggi il Festival, si va in mondovisione!". In realtà, Rambaldi era un ragioniere mancato, diploma in tasca ma spedizioniere di fiori per professione, negli anni d'oro della floricoltura sanremese. Uno che aveva fatto la guerra (dal '39 al '43), dopo aver partecipato alla campagna etiopica (dal '35 al '37), e poi la resistenza partigiana in Valle Argentina, fino a rischiare la fucilazione da prigioniero delle brigate nere.