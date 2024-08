Riviera Trasporti, Roberto Danieli a Mager: "I sanremesi non meritano questo trattamento"

"Come volevasi dimostrare un film già visto, il Consiglio Provinciale per conto del Presidente Scajola risponde alla lettera invito del sindaco Mager: 'Mettete più soldi poi vedremo'. La risposta era scontata, adesso sindaco cosa farà?". Sono le parole di Roberto Danieli, candidato a sindaco di Sanremo alle ultime elezioni, in merito alla risposta del consiglio provinciale al primo cittadino matuziano rispetto alle ultime vicende di Riviera Trasporti.

"Cosa farà quindi Mager? Metterà più soldi in RT? Organizzerà un servizio di trasporto cittadino, o lascerà tutto così? I cittadini di Sanremo non meritano d'essere trattati in questa maniera. Egregio sindaco siamo quasi alla scadenza dei 100 giorni, al momento solo chiacchiere e propaganda".