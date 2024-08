'Ospedaletti insieme' condivide un pensiero politico amministrativo del nuovo Consigliere Alessandro Goso

Riflessione di un consigliere ed esperto nel settore per condividere con i propri cittadini il pensiero e le problematiche che andrebbero affrontate.



"Sono quasi 40 anni che nel bene e nel meno bene faccio il farmacista; provengo da generazioni e generazioni di farmacisti e come non mi permetterei mai di andare a sindacare sulla gestione di un bar, di uno stabilimento balneare o di una multinazionale così, nel mio piccolo, mi permetto alcune semplici considerazioni:

• fatto salvo di questa necessità improrogabile ed inarrestabile di trasferire la farmacia comunale in un’altra sede

• concesso che, girando rigirando e rigirando non si sia riusciti a trovare una sistemazione ottimale, scevra di ogni parola preelettorale

• sentite sicuramente moltissime opinioni dei concittadini e purtroppo per loro anche utenti, mi vengono in mente alcuni pensieri: Quando si vuole comprare un’automobile od uno scuter ci si pongono serie di domande: mi deve innanzitutto piacere, deve essere alla mia portata economica, la/o voglio blu elettrico, ci starà tutta la famiglia cane compreso... e magari mille altre ancora. Mentre prima di deliberare… dare attuazione… avviare l’iter… espletare le verifiche di legge… individuare… attestare…. E dare atto. non sarebbe meglio farsi qualche domanda?



• Cosa vorrei fare nella nostra bella farmacia?

• Vorrei dare una serie di servizi ai miei concittadini e se si quali?

• Ma per spostare una farmacia posso pensare che i locali saranno sufficientemente grandi per fare tutto quello che mi sono prefisso di fare?

• E quanto costeranno le opere di ristrutturazione? e quanto gli arredi e i macchinari?

• Farò fare dei meravigliosi corsi di aggiornamento ai farmacisti?

• Il personale sarà sufficiente per la struttura che stiamo facendo?

• Sono veramente certo che il posto che abbiamo scelto sia il migliore possibile sotto tutti gli aspetti?



E ce ne sono anche tante altre perché, il buon padre di famiglia, prima di prendere decisioni importanti, pensa, valuta, ragiona, magari chiede anche un consiglio, possibilmente disinteressato e poi, ponderati tutti i fattori, prende una decisione. Mi piacerebbe tanto che funzionasse così ma non è vero, funziona diversamente. Peccato. Alessandro Goso".