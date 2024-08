Airole: giovane disperso mentre faceva trekking, ritrovato dai Vigili del fuoco

Un ragazzo di 25 anni, uscito durante la serata del 22 agosto a fare trekking ad Airole, è stato ritrovato dai vigili del fuoco di Ventimiglia dopo essersi perso mentre stava facendo trekking.

Il ragazzo era uscito di casa per fare attività sportiva quando, complice anche l'avvicinarsi della sera, non era più stato in grado di ritrovare il sentiero per rientrare. Di qui l'allarme lanciato dallo stesso.

I vigili del fuoco, coadiuvati dalla squadra cinofila locale, sono intervenuti nella ricerca del giovane, iniziata intorno alle 20.30 di sera e conclusasi nella notte intorno all'1:30, dopo quindi circa 4 ore. La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, con il venticinquenne che è stato ritrovato incolume, era solamente preoccupato per non essere riuscito a ritrovare la via per tornare a casa.

Il tutto è avvenuto nella zona del Colletto di Fasceo.