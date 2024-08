Riva Ligure piange la scomparsa di don Piero Lanza, Giuffra: "Ci lascia un pastore e un amico"

È lutto nella diocesi di Sanremo e Ventimiglia e tra i fedeli per la scomparsa, a 76 anni, di Don Piero Lanza. Nato il 6 gennaio 1948 a Predore (BG) e ordinato sacerdote il 29 giugno 1974, Don Piero era Parroco Emerito della comunità di San Maurizio Martire in Riva Ligure.

"Ci lascia un pastore, una guida spirituale, un amico che quotidianamente ha accompagnato e sostenuto i nostri passi con preghiera ed affetto sincero", afferma con tristezza Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure. "La sua forza e la sua fede ci sono stati di esempio anche nel percorso della sofferenza. Il nostro grazie non sarà mai abbastanza. Esprimo, a nome mio personale e della Comunità civile, il sentito cordoglio alla famiglia di Don Piero ed alle persone a lui più vicine".

Dopo anni di servizio in varie parrocchie, Don Piero era arrivato a Cipressa, dove aveva fondato l'Inter Club locale, contribuendo non solo alla vita spirituale ma anche a quella sociale della comunità. Nel 2016, aveva raggiunto Riva Ligure, dove con dedizione e spirito pastorale aveva guidato la comunità di San Maurizio Martire, lasciando un segno indelebile nei cuori dei fedeli.

Oltre al suo impegno spirituale, Don Piero fece parlare di sé a livello nazionale quando venne invitato come giudice al concorso di Miss Italia. La notizia suscitò grande interesse e generò molte discussioni, sia all'interno della comunità ecclesiastica che tra i fedeli. Dopo diversi rumors e riflessioni, Don Piero scelse di non partecipare né come giudice né come spettatore, evitando così ogni possibile polemica e dimostrando ancora una volta il suo equilibrio.

Don Piero Lanza era andato in pensione da circa un anno. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date dei funerali.