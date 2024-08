Sanremo, disservizi Rt, Danieli: "Sindaco Magher esca da questa fallita mangiatoia e organizzi il servizio di trasporto comunale"

Roberto Danieli, del Polo civico di Sanremo, interviene sul trasporto pubblico locale ed in particolare della crisi che ormai da anni investe la Riviera Trasporti e nel contempo lancia un appello al primo cittadino matuziano, Alessandro Mager.

"Leggo giornalmente oramai da tempo le lamentele dei miei concittadini riguardo il trasporto pubblico, chiosa Danieli, ricordo che uno dei nostri punti in campagna elettorale era ed è rimasto l'uscita dalla RT"

"Nei giorni scorsi dopo le ulteriori lamentele dei Collantini per il disservizio (corse saltate), evidenzia Danieli, il Sindaco non per volontà sua ma per obbligo, ha inviato una lettera al Presidente della Provincia Dott.Scajola, richiedendo più servizio e puntualità nelle corse sanremesi. Credo che la lettera non servirà a nulla o forse approfittando della stessa Scajola chiederà più contributi,

"Egregio Avv.Magher, conclude Danieli nell'appello al sindaco, se sono rimasti spiccioli del tesoretto, esca da questa fallita mangiatoia della RT, organizzi un servizio di trasporto comunale, sempre con Sanremo per Sanremo"