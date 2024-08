Sanremo: 120 firme raccolte per il referendum dell'autonomia differenziata a Bussana

A Bussana, in Piazza Don Lombardi , il Pd e Generazione Sanremo hanno allestito un nuovo punto di raccolta firme, dopo quello fatto in via Escoffier il 2 agosto.

La raccolta firme lanciata in tutta Italia ha già da tempo raggiunto le 500.000 adesioni necessarie a richiedere il referendum abrogativo (impresa portata a termine in appena 10 giorni), ma l'obiettivo che si sogna di raggiungere è quello di un milione di firme; ad oggi, secondo le stime più recenti, la mozione dovrebbe aver raggiunto quota 800.000, un valore che lascia ben sperare nel raggiungimento dell'obiettivo, considerando che la scadenza fissata è per il 30 settembre, quindi mancano ancora 40 giorni, tempo in cui recuperare le rimanenti 200.000 adesioni, tra firme cartacee e online, sembra impresa realizzabile.