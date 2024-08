San Biagio della Cima, successo per lo spettacolo del “Teatro Abusivo”

Grande successo mercoledì sera, 21 Agost,o in Piazza Mazzini a San Biagio della Cima per lo spettacolo del Laboratorio “Teatro Abusivo” promosso dall’OdV Caritas Intemelia.

"Ringraziamo il Sindaco Simone Rotolo, la Giunta tutta, l’Associazione i Quattro Cantui per l’ottimo servizio Bar, il Forno “Profumo di Buono” che ci ha deliziato con focacce, pizze e Torta verde e, non ultima, la cittadinanza per la calorosa accoglienza e tutti coloro che hanno partecipato con la loro presenza". Così in una nota la Caritas Intemelia.