Sanremo: pubblicata l'ordinanza per Corso Trento e Trieste, divieto di sosta e di transito per i non residenti

Stabilito dal Comune il divieto di circolazione lungo Corso Trento e Trieste, in seguito all' intervento di manutenzione di un collettore fognario, che ha richiesto agli operai di scavare in centro strada.

La restrizione della circolazione sarà limitata ai non residenti, per i quali sarà consentito l'accesso ai parcheggi auto privati, dai quali potranno uscire sfruttando il doppio senso di circolazione attualmente in vigore e riservato a loro.

Disposto inoltre il divieto di sosta e fermata (con rimozione forzata) e l'interruzione di circolazione all'altezza del Cov.65.