Taggia, ok al nuovo spazio di sostegno per famiglie e giovani: al via il progetto "La Rotonda - FamigliE in corso"

Il Comune di Taggia ha recentemente approvato un progetto significativo per il supporto alle famiglie e ai giovani del territorio. Con la delibera n. 140 del 13 agosto, la giunta ha dato il via a una co-progettazione esecutiva per la gestione di uno spazio dedicato chiamato "La rotonda - FamigliE in corso". Spazio che sarà destinato alla realizzazione di eventi, attività e iniziative con finalità informative ed educative, pensate per sostenere le famiglie e i giovani residenti nei comuni di Taggia, Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora e Triora.

Il progetto, che si svolgerà dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025, è il frutto di una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e diversi Enti del terzo settore, coinvolti nella pianificazione e gestione delle attività. L’obiettivo principale è quello di "fornire servizi di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione alla prevenzione, sensibilizzazione e supporto nelle sfide legate allo sviluppo dei giovani e alle dinamiche familiari".

Tra le attività previste, spiccano percorsi di mediazione familiare, consulenza psicologica ed educativa, nonché laboratori per minori e genitori. Inoltre, sarà promossa la cogenitorialità attraverso interventi specifici per le famiglie in crisi. È previsto anche un programma di sensibilizzazione del territorio e promozione dei servizi, con iniziative come il Ludobus in vallata, rivolte a tutta la comunità.

Le attività si svolgeranno presso i locali del secondo piano dell'ex sede della Comunità Montana, ora proprietà comunale, opportunamente messi a disposizione per la creazione di un luogo neutro in cui ritrovarsi e condividere.

Il finanziamento del progetto prevede un costo complessivo di oltre 57.000 euro, con un contributo comunale di 40.000 euro, corrispondente al 70% del totale. Il restante 30% sarà coperto dai partner del terzo settore, che metteranno a disposizione risorse economiche e organizzative.