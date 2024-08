Sanremo, incontro al Comune col comitato via Padre Semeria per Aurelia bis

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager - insieme al vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore ai Lavori pubblici e viabilità Massimo Donzella, i consiglieri comunali Alessandro Marenco, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi e il dirigente del Settore territorio ing. Giambattista Miceli - ha incontrato a Palazzo Bellevue una rappresentanza di abitanti di via Padre Semeria, in merito al progetto di fattibilità dell’Aurelia bis.

In particolare, la delegazione ha espresso alcune perplessità circa la bretella di svincolo in zona via Padre Semeria- Bonmoschetto.

“Abbiamo ascoltato le istanze di questi cittadini – spiega il sindacoMager– i quali ci hanno chiesto di esporre ad Anas le loro perplessità riguardo al prospettato svincolo in zona Bonmoschetto che, a loro giudizio, impatterebbe pesantemente su via Padre Semeria. Trasmetteremo ad Anas tali richieste, con l’auspicio che si possa trovare la migliore soluzione in termini di viabilità e rispetto del territorio”.