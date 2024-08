Sanremo, situazione raccolta plastica post mercato, Bellini: "Gli ambulanti devono essere riforniti di sacchi!"

“Ieri alle 15 mi sono trovato a transitare per piazza del Mercato ed ho visto all’opera le spazzatrici di Amaie Energia impegnate a raccogliere sacchi di plastica ed altri contenitori, residui del mercato ambulante. Se ben ricordo, erano stati distribuiti ai titolari dei banchi i sacchi per il corretto conferimento della plastica e dell’indifferenziato tramite la Direzione del mercato.

Evidentemente, da quello che ho visto, la dotazione dei sacchi è finita e non è più stata reintegrata. Sarebbe quindi opportuno intervenire a tal proposito, al fine di evitare di vedere plastica sparsa ovunque (in caso di vento in via Agosti e via Martiri) ed ottenere anche dagli ambulanti quel giusto conferimento che pretendiamo, a suon di multe, dai nostri concittadini.

Umberto Bellini

Consigliere comunale di Sanremo”.