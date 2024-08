Sanremo, ritmi e colori del Brasile con la Sinfonia e il M° Estrada venerdì all'auditorium Alfano

Sta per terminare la terza straordinaria stagione della Sanremo Summer Symphony, la rassegna musicale - diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo - frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, il Comune di Sanremo e gli operatori del turismo, che ha portato nella “città della musica” artisti di fama nazionale e internazionale.

L’ultimo sold out sabato sera con “Happy Concert” del duo Igudesman & Joo. Un concerto-spettacolo, che ha cancellato ogni stereotipo legato alla musica classica e ha proposto gag e brani con un substrato tecnico molto complesso. Il duo internazionale ha divertito sia i fan che chi ha assistito per la prima volta ad un loro show. Tutti gli spettatori sono stati conquistati dalla loro bravura e da quello che hanno fatto interagendo con l’orchestra, mostrandone aspetti totalmente inediti e inaspettati.

Ieri sera invece l’elegante concerto con il sassofonista Francesco Cafiso e il suo quartetto. Insieme hanno riproprosto dal vivo il celeberrimo progetto “Charlie Parker With Strings”, una registrazione degli anni ‘50 che comprende un repertorio di composizioni entrate direttamente nella storia: “Summertime”, “I’m in the mood for love”, “Laura”, “Just Friends”, e molte altre. Un concerto frutto della collaborazione con Unojazz&Blues, il festival sponsorizzato da Unoenergy, il cui coordinamento e produzione sono affidati a Mara De Scalzi.

Ultimo imperdibile appuntamento che chiuderà la stagione estiva all’Auditorium Alfano venerdì 23 agosto alle 21.30 con “Brazil” e il M° Gerardo Estrada.

“Una serata che torna al classico ma all’interno della cultura latino-americana del ‘900. Sul palco con l’Orchestra ci saranno sette percussionisti. Un programma colorato, pieno di ritmo e molto articolato. Per questo sul palco abbiamo chiamato il M° Gerardo Estrada, violinista e percussionista venezuelano, considerato uno dei direttori d’orchestra emergenti più interessanti del panorama internazionale e specializzato in questo repertorio”, racconta il M° Giancarlo De Lorenzo.

Sul sito www.sinfonicasanremo.it sono a disposizione in prevendita i biglietti e gli abbonamenti per tutte le date della rassegna. Biglietti acquistabili anche nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia.

Per chi desidera acquistare gli ingressi il giorno stesso del concerto è possibile recarsi al chiosco “Info point” davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19:30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20:00.

Per gli acquisti presso “Info point” è a disposizione la promo “Amici della Sinfonica”, che permette l’ingresso a soli 10 euro a testa per nuclei familiari e gruppi di amici composti da più di 3 persone. Per i bambini sono i 14 anni l’ingresso è gratuito.

Il 30 agosto l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si sposterà al Teatro Ariston per il concerto “Omaggio a Modugno”. Tredici brani interpretati da Peppe Voltarelli (cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco) per ripercorrere e riscoprire il repertorio di Modugno nell'anno del trentennale della sua scomparsa. Una produzione che porterà l’Orchestra dal 1° settembre ad attraversare in tour l’Italia, fino ad arrivare in Puglia, dove il concerto sarà proposto nella grande piazza affacciata sul mare che Polignano a Mare ha dedicato a Modugno nato in questo bellissimo cittadina che si distingue per le sue scogliere, le grotte marine, le spiagge dall'acqua cristallina ed il borgo antico a picco sull’Adriatico.