Musica live, lo show di giovani e talentuosi artisti emergenti locali emoziona Ventimiglia (Foto e video)

Una vibrante serata di musica live con giovani e talentuosi artisti emergenti del panorama musicale locale è andata in scena sabato scorso a Ventimiglia.

Sono saliti sul palco The LW, Emma, Stanislav, Dani Loga, The Rokx, Cris, Rio e Crisa, giovani e talentuosi artisti emergenti di zona, che hanno avuto l'opportunità di portare in scena i propri inediti e progetti musicali. Ogni talento ha calcato il palco portando con sé la propria personalità artistica, il proprio stile e la rispettiva passione contribuendo così a creare una serata ricca di emozioni.

L'evento, organizzato da Proponente APS in collaborazione con RMB Production aps e il comune di Ventimiglia, ha, infatti, attratto in via Ruffini un numeroso pubblico, desideroso di godersi una serata all'insegna della buona musica. “E' una grande soddisfazione e motivo d’orgoglio per noi essere finalmente riusciti” - dicono Riccardo Moio e Mattia Berlanda rispettivamente segretario e vicepresidente dell’associazione organizzatrice - “dopo anni di grande impegno, a dare questa possibilità ai ragazzi che, con tanta passione, continuano nel proprio percorso artistico-musicale incidendo i brani in studio. E' un piccolo sogno che si avvera”.

La serata ha dimostrato ancora una volta la vitalità della scena musicale giovanile nella zona di Ventimiglia, suggellando così un appuntamento che, senza dubbio, si ripeterà nelle prossime stagioni. "Questa serata ha confermato l’importanza di creare spazi e occasioni per i giovani talenti locali, offrendo loro un’opportunità per esprimersi e crescere artisticamente di fronte al pubblico della loro città" - sottolineano - "Un grande successo che promette bene per il futuro della musica live a Ventimiglia".