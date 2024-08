Stage, conferenze e spettacolo: Camporosso dedica una settimana alla danza (Foto)

Camporosso dedica una settimana alla danza. Dal 26 al 31 agosto andranno, infatti, in scena uno stage di danza, due conferenze di medicina per la danza e lo sport e uno spettacolo.

La compagnia Ariston Proballet, che continua la sua azione didattica e performativa in Liguria anche nel mese di agosto, proporrà uno stage dal titolo "Residenza" nel centro polivalente G. Falcone di Camporosso. Un'iniziativa che ha il patrocinio del Comune. "Durante lo stage si svolgeranno lezioni di diverse discipline - spiega l'assessore Cristiana Celi - come danza classica, che saranno tenute dall'insegnante internazionale, ballet master della compagnia Teatro di Balletto di Sibiu in Romania e direttrice della Compagnia Ariston Proballet Sabrina Rinaldi, danza contemporanea e laboratori coreografici tenute dal coreografo internazionale vincitore di premi internazionali e Art Dir. dell'Ariston Proballet Marcello Algeri e danza moderna tenute dal danzatore solista della compagnia di HOF in Germania e diplomato in Horton alla Accademia Alvin Ailey di New York Andrea Frisano".

"'Residenza' è uno stage che si articola in varie discipline e in laboratorio coreografico che ha lo scopo di performare i partecipanti per lo spettacolo finale. Il programma dello stage prevede dalle 9.10 alle 10.10 fisiodanza e sbarra a terra, dalle 10.15 alle 11.45 classico, dalle 11.50 alle 12.50 punte. Vi sarà una pausa dalle 12.30 alle 13.30 e poi le lezioni riprenderanno dalle 13.30 alle 15 con moderno, dalle 15 alle 16.30 laboratorio coreografico in preparazione allo spettacolo finale e dalle 16.30 alle 17 allungamento e raffreddamento muscolare" - illustra il coreografo Marcello Algeri - "Potranno partecipare circa una quarantina di ballerini sia quelli della zona sia quelli che provengono da fuori. Abbiamo già ricevuto adesioni, vi saranno due ballerine di Monaco di Baviera ma anche provenienti da Milano, Bergamo e Torino. Lo stage avrà un costo ma siamo disponibili a venire incontro anche a chi magari potrebbe avere difficoltà economiche. Lo scopo dello stage è dare qualcosa in più ai ballerini, anche professionisti, che parteciperanno lavorando su ogni loro particolare o errore".

All'interno dello stage verranno proposte due conferenze di medicina per la danza e lo sport che si terranno il 27 e il 29 agosto dalle 20 al centro Falcone. "Vi saranno anche conferenze di medicina della danza e dello sport tenute dal dirigente ospedaliero e specialista in ostetricia e ginecologia Maurizio Algeri. La danzatrice Nicoletta Roncelli si concentrerà sulla fisiodanza e sullo yoga mentre il compositore e direttore d'orchestra Antonio Brena sullo studio della musica per la danza" - svela l'assessore Cristiana Celi -"Infine, il 30 agosto alle 21.30 nell'Arena Bigauda di Camporosso si svolgerà lo spettacolo finale, a entrata gratuita, 'Opera in danza' con la Proballet e gli stagisti che porteranno sul palco una coreografia studiata appositamente durante i laboratori coreografici. In caso di pioggia l'evento sarà spostato al Centro Falcone".

"Nelle conferenze verranno trattati diversi argomenti: benefici dello sport e della danza in particolare; rischi e danni dello sport e della danza amatoriale e professionale, gli eccessi; sport e danza: bimbi, adolescenti e sviluppo osseo e muscolare; danni nella mancanza di attività fisica da giovani e da adulti e anziani; benefici psicologici e relazionali della danza; amenorrea dell’atleta e delle danzatrici, sottopeso, infertilità; diete corrette per la danza: significato delle proteine, lipidi e carboidrati; complicanze ormonali e metaboliche di una dieta sbagliata, una attività eccessiva e inattività, esiti sulla matrice ossea anche a distanza e comportamenti correttivi fisico, psicologici nella danza" - anticipa Marcello Algeri - "Si parlerà, perciò, del bello e del brutto della danza e dello sport e di come poter risolvere alcuni problemi, come colesterolo e carboidrati, nelle varie fasce d'età. La danza è, infatti, un'arte completa che può essere praticata da bambini, ragazzi e adulti perché dà libertà e serve a stare meglio. In particolare, verranno trattate le problematiche che le donne possono affrontare nelle varie fasce d'età".

Lo stage si concluderà con 'Opere in danza', uno spettacolo finale che il 30 agosto alle 21.30 all'arena di Bigauda porterà in scena le musiche operistiche e sinfoniche in una narrazione dai mille filamenti. "Opera in danza è uno spettacolo ironico in due atti dove l’opera lirica e la musica sinfonica diventano danza" - fa sapere il coreografo Marcello Algeri - "La musica colta, quella delle arie d'opera o delle sinfonie e delle melodie simbolo del grande repertorio che tutto il mondo ammira, è la protagonista di uno spettacolo con un approccio ammirato alla lirica. In 'Opera in Danza' la musica brilla nelle scene che si susseguono l’un l’altra e arricchiscono l'anima dei giovani artisti dello spettacolo, che raccolgono l'invito delle melodie ad immergersi nel colorato mondo della fantasia operistica e sinfonica, per vivere con gioia l’esperienza musicale in un gioco di suggestioni e atmosfere ironiche. Visti i temi e l'andazzo sociale abbiamo pensato di trattare la tematica in modo ironico per venire incontro a quella parte di danza bella, gioiosa che porta relax e il sorriso. Intermezzi e scherzi accompagneranno e permetteranno al pubblico e agli artisti di nuotare in un fiume di note, formato dalla 'Cenerentola' di Rossini, dalle 'Nozze di Figaro' di Mozart, dalla 'Gazza Ladra' al 'Barbiere di Siviglia', da 'Ombra mai fu' di Handel, da 'Moses e Amalia por Amor', dalla 'Griselda' di Vivaldi e dal 'Guglielmo Tell' fino alla 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni e al 'Flauto Magico' di Mozart. L'obiettivo è ridare un po' di forza alla danza che orma si riduce solo a uno sport perdendo così la sua componente emotiva. Desideriamo creare emozioni alla gente che ci guarderà e lasciare un segno nell'anima".