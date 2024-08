Sanremo, scontro auto-moto in corso Cavallotti: interviene l'ambulanza (Foto)

Questa sera, tra corso Cavallotti e piazza Don Orione, di fronte alla stazione ferroviaria di Sanremo, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento, con le forze dell'ordine impegnate a ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che ha portato all'impatto. Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 64 anni, che avrebbe riportato un trauma cranico: soccorso sul posto, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza Matuzia Emergenza Sanremo e dell'automedica Alfa 2 per prestare i primi soccorsi. La Polizia Stradale è presente per gestire la viabilità e per eseguire i rilievi necessari a chiarire le responsabilità.