Sanremo: dipendente anagrafe al PS per attacco di panico, presentata interpellanza per favoritismi

Il fatto risale a martedì scorso, quando presunte pressioni dall'alto per il rilascio di un documento d'identità hanno portato una donna allo sportello dell'ufficio ad aver bisogno del soccorso medico

Una donna dipendente dell’ufficio Anagrafe del Comune di Sanremo è finita al pronto soccorso la scorsa settimana, in seguito a presunte pressioni ricevute per il rilascio di una carta d’identità.

La notizia ha scosso anche la politica, al punto che il gruppo locale di Forza Italia ha deciso di presentare interpellanza a riguardo, per fare luce sulla questione.

"Il gruppo consigliare di Forza Italia - si legge nella nota - letto l’articolo editato ieri pomeriggio sulla stampa on Line, relativo a presunte pressioni che sarebbero state fatte su un dipendente del servizio anagrafe per velocizzare il rilascio di documenti a favore di un utente, tanto da indurre il funzionario pubblico a rivolgersi al servizio sanitario, depositerà interpellanza al riguardo non potendo essere tollerate e ammesse zone d’ombra nell’operato dell’amministrazione, e tantomeno ipotetici favoritismi e/o pressioni indebite sul personale . Occorre chiarezza e trasparenza".