Ventimiglia, Scullino: "La città è trascurata e sporca, manca la cura dei particolari" (Foto)

"La città è trascurata e sporca". Lo denuncia il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino in seguito a diverse segnalazioni ricevute dai cittadini.

"Da tempo ho segnalato le diverse problematiche presenti in città ma nulla è stato fatto, tutto è fermo" - mette in risalto Scullino - "Pali dell'illuminazione pubblica consumati, muretti del lungomare e lampioni sul ponte Doria rotti, rifiuti abbandonati in varie zone della città, sporcizia e degrado lungo le sponde del fiume Roya attirano i topi, le due capottine e le reti anti volatili presenti nel mercato coperto sono in uno stato pietoso, inoltre i servizi pubblici hanno porte rotte e le serrature sono inservibili".

"Manca la cura dei particolari" - sottolinea Scullino - "Scarseggiano il decoro e la pulizia in tutta la città".