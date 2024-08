Sanremo: la lotta a supporto della differenziata continua grazie all'operato dei Rangers

La lotta ai "furbetti dei rifiuti" è in corso da anni a Sanremo, ma diventa ancora più importante dopo una campagna elettorale in cui raccolta differenziata da riorganizzare e pulizia generale della città da migliorare sono stati fra i cavalli di battaglia dei candidati. Da qui la necessità d’insistere sui controlli tra zone più a rischio di scorretto conferimento della spazzatura (fuori orario e/o con modalità non consentite) e segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati anche in aree popolate, non soltanto nell’entroterra o in qualche spiazzo isolato lontano da occhi indiscreti.

Così l’amministrazione Mager, che ha preso possesso di Palazzo Bellevue da un mese e mezzo, conferma l’operato dei volontari dell’associazione Rangers d’Imperia a supporto della polizia municipale (e degli operatori ecologici) nel monitoraggio del vasto territorio comunale. Varata, infatti, la nuova convenzione (annuale) per proseguire la caccia a chi se ne infischia delle regole, e delle campagne di sensibilizzazione, finendo per penalizzare l’immagine complessiva della città, sebbene la stragrande maggioranza della popolazione mostri di aver metabolizzato l'importanza della differenziata.