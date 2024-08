Sanremo, Confesercenti offre al Comune la collaborazione per sinergia con gli operatori del mercato annonario

Confesercenti ha molto apprezzato le iniziative del nuovo sindaco di Sanremo in merito alla campagna di sensibilizzazione sulle regole per la conduzione dei cani, in un’ottica di rendere la città più pulita.

“Confesercenti, dichiara Domenico Alessi Presidente Cittadino ha offerto al comune la propria

collaborazione per organizzare anche un’attività di sensibilizzazione rivolta agli operatori del Mercato Annonario e ai numerosi turisti italiani e stranieri che transitano in questo sito” .



"Abbiamo proposto di poter fissare due appuntamenti settimanali con creazione di gazebo a cura del Comune con attività di distribuzione di volantini e materiale di sensibilizzazione".



Confesercenti predisporrà una consegna interna agli operatori del Mercato le relative locandine e i manifesti.