Sanremo, bus cancellati o con ritardi importanti: un dramma per gli utenti diversamente abili (Foto)

Negli ultimi mesi, il servizio di trasporto pubblico gestito da Riviera Trasporti a Sanremo è al centro di forti critiche, soprattutto per quanto riguarda i disservizi che stanno colpendo duramente gli utenti diversamente abili. In particolare, specie nella giornata di ieri, la mancata fermata degli autobus in Piazza Colombo ha generato enormi disagi, rendendo impossibile per molte persone raggiungere località come Solaro, Ceriana, Bajardo e Poggio.

Piazza Colombo è storicamente un punto di snodo fondamentale per il trasporto pubblico a Sanremo. Tuttavia, le linee in costante ritardo, o addirittura cancellate, hanno creato un vuoto nel sistema, lasciando molti utenti, specialmente quelli con disabilità, senza alternative praticabili. Per chi si sposta su sedia a rotelle o con altre forme di limitazioni motorie, raggiungere fermate alternative è spesso impossibile, poiché queste possono trovarsi a distanza considerevole o in luoghi non facilmente accessibili.