Disservizi di Rt a Coldirodi, cittadini in rivolta: "Non possiamo raggiungere Sanremo"

I problemi legati al servizio di Riviera Trasporti, che i cittadini dell'imperiese hanno denunciato, hanno raggiunto anche Coldirodi, che negli scorsi giorni hanno più volte visto le corse della corriera saltare. Situazione tale che i residenti stanno valutando di far partire una raccolta firme da inviare al prefetto.

Il culmine, denunciato dai cittadini, è stato toccato durante la giornata di ieri, in cui non sono state effettuate le corse delle 7:00, 9:30 e 13.

"Così si va a creare un problema per chi deve andare a lavorare - sottolinea l'ex consigliere comunale Roberto Rizzo - e non è il primo giorno che capita una cosa del genere. Noi abbiamo aspettato, ma a un certo punto dobbiamo farci sentire. Se una persona ha appuntamento in ospedale e deve scendere a Sanremo senza corriera si trova in difficoltà, deve sperare di trovare un passaggio, soprattutto ora che è il mese di agosto questo problema si sente. Anche perché se succede a Sanremo e Ventimiglia è un fastidio, ma se capita qua è molto peggio, se saltano le due corse della mattina vuol dire che per quattro ore non passa nessun pullman a Coldirodi".

La problematica sollevata da Coldirodi va ad aggiungersi alle diverse lamentele che negli ultimi tempi stanno arrivando nei confronti della società di trasporti, per quanto riguarda la mancanza di corse e anche le precarie situazioni degli stessi. Un problema legato alla carenza di personale, su cui anche le associazioni sindacali nel corso dell'estate si sono espresse.

Per cercare di avere risposta a riguardo la popolazione di Coldirodi tramite Rizzo si è rivolta al consiglio comunale di Sanremo nella figura di Alessandro Il Grande: "Abbiamo scritto a Riviera trasporti - ha spiegato il presidente del consiglio comunale interpellato da Sanremonews a riguardo - presentando la problematica, esponendo il problema che ci è stato segnalato. Quello che sappiamo a livello locale è che ci sono delle problematiche legate alla mancanza di personale e a livello di mezzi. Detto questo l'amministrazione ha prontamente segnalato il problema alla provincia, che è l'ente titolare delle prestazioni di Riviera trasporti. Abbiamo subito segnalato appena siamo stati informati, per fare quanto possibile per i cittadini e sollevare alla provincia una problematica che ci è stata fatta presente, procedendo a nostra volta a segnalarla agli organi competenti. Sappiamo poi che per una frazione una corsa che salta risulta essere un problema più alto, pensando anche che saranno molti gli anziani che ne avranno bisogno".