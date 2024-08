Vallecrosia: 2a edizione del Riviera Beer Festival, il bilancio della CNA: "Evento riuscitissimo!"

"Ad una settimana dalla conclusione della seconda riuscitissima edizione del Riviera Beer Festival, svoltosi dal 10 al 12 agosto lungo il lungomare di Vallecrosia, siamo lieti di annunciare che l'evento si è concluso con un grande successo, attirando oltre 10.000 visitatori nei tre giorni di attività. Il festival ha offerto una straordinaria combinazione di birre artigianali, piatti dei ristoratori del territorio, street food e prelibatezze gastronomiche locali, insieme a tradizioni artigianali, eventi culturali e musica dal vivo, creando un'esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Un Festival di Successo

Il Riviera Beer Festival ha rappresentato un’eccellente opportunità per degustare una vasta selezione di birre artigianali, dalle etichette locali alle creazioni internazionali. Accanto alla varietà di birre di alta qualità, i visitatori hanno potuto gustare una selezione di street food e prodotti enogastronomici d’eccellenza, che hanno arricchito ulteriormente l’offerta culinaria del festival. Il lungomare di Vallecrosia si è trasformato in un vivace centro di attrazione, con stand gastronomici che hanno proposto delizie culinarie per tutti i gusti.

Arti-Villaggio e Collaborazioni Culturali

Una parte significativa del festival è stata dedicata all'Arti-Villaggio di CNA, che ha ospitato una serie di eventi culturali e show cooking. Questo spazio ha offerto ai visitatori l'opportunità di scoprire e apprezzare esperienze culinarie uniche e ha rappresentato un punto di incontro tra artigiani e pubblico, celebrando le tradizioni locali e valorizzando l'artigianato.

Graziano Poretti, vicepresidente della CNA Imperia, ha commentato: "CNA è stata presente anche quest'anno al Riviera Beer Festival con Arti-Villaggio, un luogo di artigianato, esperienze, innovazione per un artigianato delle radici che guarda avanti. Ci sono stati eventi in cui i mestieri della CNA hanno incontrato il digitale, in un connubio di tradizione e innovazione. Senza dimenticare MareCultura, una serie di iniziative culturali legate al mare e alla sua tradizione, che mirano a preservare e valorizzare il patrimonio marittimo. Oltre alla tradizione, le novità dei mestieri digitali e, soprattutto, di arti-turismo, la nuova prospettiva tutta da scoprire per l'evoluzione della preziosa tradizione locale in esperienza (richiestissima) da proporre ai turisti con un percorso guidato da CNA."

I momenti culturali del Festival oltre all’assegnazione da parte di CNA Imperia dei due prestigiosi premi “Territorio, Tradizione e Innovazione” assegnato al Birrificio Nadir di Sanremo per l’uso di ingredienti del territorio e per il brevetto di una nuova formula di luppolazione della birra, consegnato dall’Assessore Pino Jerace del Comune di Vallecrosia e “MareCultura” consegnato dalla Consigliera Regionale Veronica Russo al Birrificio del Golfo per l’attenzione dimostrata nel valorizzare un eccellenza del golfo spezzino, quella delle ostriche allevate dai mitilicoltori di La Spezia, che vengono utilizzate come ingrediente per la loro oyster stout, ha visto un importante gemellaggio tra la Confraternita du Pan Bagnau di Bordighera e il Tartufo di Seborga, iniziative di CNA volte a promuovere le tradizioni e i prodotti locali. Questi momenti di grande valore simbolico hanno rafforzato il legame tra tradizione e innovazione.

Chiara Busso, presidente di FoodAround, ha dichiarato: "Il Riviera Beer Festival a Vallecrosia rappresenta per FoodAround da una parte una novità nel programma degli eventi curati e seguiti dall'associazione e dall'altra un 'ritorno alle origini', per il legame con la Riviera di Ponente e la birra artigianale, un connubio nato proprio a Vallecrosia con le edizioni di 'C'è Fermento sul mare' prima e 'Luppolo di Mare' in seguito."

La Notte Blu: Gran Finale con Fuochi Pirotecnici

La serata finale del Riviera Beer Festival è stata arricchita dalla "Notte Blu", un evento straordinario organizzato dal Comune di Vallecrosia. La notte è stata illuminata da uno spettacolare show di fuochi d’artificio magistralmente orchestrato dalla ditta Setti Fireworks di Genova e dedicato al celebre compositore Hans Zimmer, che ha incantato il pubblico con una performance pirotecnica di grande impatto visivo. Questo spettacolo ha rappresentato un perfetto coronamento per il festival, unendo l’emozione dei fuochi d’artificio alla vibrante atmosfera del festival".



Il video:





Ringraziamenti e Prospettive Future

"Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti i partner, sponsor e volontari che hanno contribuito al successo del festival. Un ringraziamento particolare va ai birrifici partecipanti, la cui presenza è stata fondamentale per la buona riuscita di questa edizione:

Liguria

• Birrificio Del Golfo (La Spezia)

• Nadir (Sanremo)

Piemonte

• Baladin (Piozzo)

• Birra Carrù (Carrù)

• Birrificio Troll (Vernante)

• De Lab Fermentazioni (Diano d’Alba)

• Stabräu Birra (Bra)

Lombardia

• Birrificio Curtense (Passirano)

• Birrificio Oltrepo (Pavia)

• Eranomele (Buscate)

Marche

• 61Cento (Pesaro)

Campania

• Birrificio Ventiré (Grottaminarda)

Non ultimi anche i ristoratori del territorio che hanno partecipato all’evento completando l’offerta gastronomica del festival contribuendo ad alzare il livello della qualità culinaria dei piatti proposti:





• Vado al Massimo dello Chef Massimo Peaquin - Sanremo (IM) - Liguria

• La Casa dell’Arrosticino - RAVENNA - Emilia Romagna

• Sant’Antonio dal 1899 - Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo (IM) - Liguria

• Dolci Tentazioni & La Boutique Sucrée - Bordighera (IM) - Liguria

• Trattoria del Ponte - Verezzo, Sanremo (IM) - Liguria

• Mad Men IceCream - Ventimiglia (IM) - Liguria

• Pasta Fresca Morena - Ventimiglia (IM) - Liguria

• Vice - Sanremo (IM) - Liguria

• Donna Maria dello Chef Salvatore Rainone - Vallecrosia (IM) - Liguria

• La Balena Bianca dello Chef Paola Chiolini - Vallecrosia (IM) - Liguria

"Concludiamo con entusiasmo questa edizione e guardiamo avanti con ottimismo verso i futuri appuntamenti, continuando a offrire eventi che celebrano la birra artigianale, la gastronomia e la cultura del nostro territorio" ha dichiarato il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano.

Partner

Il Beer Festival è stato organizzato dall'associazione "FoodAround - alla ricerca del gusto" in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la CNA Imperia, e con la partecipazione di:

• My Personal Beer Corner

• Progetto Italian Grape Ale

• Artigiani In Liguria - Classe Superiore

• Associazione Il Borgo Antico

• Associazione Il Ponte

• Lavazza - Nims

• Beerelax - Salus Per Cervisia

• Labriola Moto

• Vama Service

• Intesa Grandi Impianti - Cooking Lab

• Pam - Arimondo - Eurospin

• Gina Quality Events

• Morenews

• Promo & Graphics

• Il Giardino di Palladino Vincenzo

• Edilmarmo Graniti di Coppola Marco

• Local Travel Hub

La Segreteria Organizzativa del Riviera Beer Festival ringrazia sentitamente: la CNA Imperia nelle persone del Presidente Provinciale Michele Breccione, del Direttore Provinciale Luciano Vazzano e di Danilo Clavio; il Comune di Vallecrosia nelle persone dell’Ass.re Pino Jerace, della Consigliera Valeria Cannazzaro, del Dott. Enzo Bruno, del Dott. Simone Lorenzi, di Gabrio e il personale tutto; il Comando di Polizia Municipale nella persona del Comandante Jenny D’Agostino e gli agenti tutti; la Capitaneria di Porto e l’Agenzia delle Dogane di Sanremo; la VAMA Service nelle persone di Maurizio Praticò, Stefano Bonavia e Marco Bruno; la ditta EmmeCi di Dolceacqua nella persona di Mauro Crupi; la Croce Azzurra di Vallecrosia per gli steward e per la P.A.; la ditta Orion Eventi nella persona di Danilo Dominelli; la ditta Roberto Danieli di Milano nelle persone del titolare e di Petru Paduraru; l’impresa di Pulizia L.P. di Vallecrosia; L’Ass. Cult. Il Borgo Antico nella persona del Presidente Giuseppe “Pippo” Calvi; l’Ass. Cult. Il Ponte di Vallecrosia; L’Ass. Cult. Liber Theatrum di Ventimiglia; la libreria Pellegrino di Vallecrosia; il ristorante il Vice di Sanremo e La Balena Bianca del lungomare di Vallecrosia per aver ospitato le conferenze stampa di lancio e di presentazione; lo studio grafico Il Pennino nella persona di Raffaella Pallanca; il disegnatore e fumettista Luciano Regazzoni; la Tipografia Art & Stampa di Vallecrosia nella persona di Gianni D’Alberto; Giulia Russello e Simone Caridi per la produzione di foto e video. E tutti coloro che a titolo diretto o indiretto hanno fatto si che quest’edizione del festival sia diventata realtà".

Per ulteriori informazioni e dettagli, vi invitiamo a visitare i canali social ufficiali del festival:

https://www.facebook.com/rivierabeerfestival

https://www.instagram.com/rivierabeerfestival