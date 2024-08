Sanremo: degrado e sporcizia sul molo del porto vecchio, ok il futuro restyling ma serve manutenzione (Foto)

I prossimi mesi saranno sicuramente decisivi per il progetto di restyling del porto vecchio di Sanremo. Dopo l’acquisizione della società che se lo è aggiudicata da parte della ‘Reuben Brothers’, la campagna elettorale ha visto i lavori dell’approdo storico matuziano tra le molte discussioni e dibattiti.

Al termine delle elezioni sono già stati due gli incontri tra l’Amministrazione comunale e il gruppo ‘Reuben’ per parlare del porto ma, in attesa di quello che potrà essere il progetto, è comunque opportuna una buona manutenzione dello stesso. Asfaltata una parte del molo che protegge l’approdo, servirebbe una maggiore attenzione, soprattutto per il degrado che si trova sia sulla strada che, soprattutto, sulla passeggiata superiore.

Le foto sono eloquenti: bottiglie abbandonate giacigli di fortuna di qualche clochard e immondizia di vario genere. Nulla di clamoroso, sia chiaro, ma in pieno agosto e pensando agli eventuali turisti che potrebbero scegliere di fare una passeggiata sul molo, si tratterebbe sicuramente di uno spettacolo non proprio edificante.

Sarebbe infatti opportuno qualche passaggio in più, oltre allo svuotamento dei cassonetti, per la pulizia della zona.