Tra musica e spettacoli, così Ospedaletti è diventata meta ambita: "Agosto molto positivo e il prossimo anno..."

Una delle mete più ambite di questa estate è stata sicuramente Ospedaletti. La Città delle Rose è stata tra le protagoniste della Riviera di Ponente, grazie a un mare impeccabile e a una serie di eventi capaci di catalizzare l'attenzione e richiamare ondate di turisti dalla Francia e dai comuni limitrofi.

Nonostante il maltempo e i cantieri autostradali, che hanno minacciato e influito sulle presenze di questa stagione estiva, i numeri confermano che a Ospedaletti il flusso di turisti, specie quelli provenienti dalla vicina Francia, è stato in linea con le estati precedenti. Sono però i racconti dei ristoratori a dare soddisfazione per il lavoro svolto dalla nuova Giunta: "Parlando con loro - spiega l'assessore al Turismo, Simona Cecchetto - mi è stato detto che non avevano mai lavorato così tanto come quest'anno. Effettivamente le strade e i locali, specie in queste ultime settimane, erano pieni".

Neanche il maltempo del 15 agosto ha fermato l'ondata di entusiasmo per le vie di Ospedaletti. Dalla serata con Pino e gli Anticorpi alla Notte Orange, passando per la musica, vera protagonista di quest'estate nella città alle porte di Sanremo: "Due grandi successi. La serata con Pino e gli Anticorpi e la Notte Orange sono state due ciliegine sulla nostra torta. Il bilancio è stato sicuramente positivo e non è finita qui: da qui a settembre abbiamo ancora la Festa dello Sport e la rievocazione storica, oltre a una serie di altri eventi e manifestazioni".

Un'estate positiva che lascia in eredità format interessanti, che saranno presi in considerazione e rivalutati per la prossima stagione estiva: "Questa stagione estiva ci ha insegnato che ai turisti e ai residenti, così come all'amministrazione comunale, è piaciuto molto ballare sulla ciclabile: l'evento con DJ Tex è stato splendido, vedere l'intera pista piena di persone di ogni età ballare ci ha trasmesso entusiasmo e sicuramente ripartiremo da qui. Lo stesso vale per la baby dance, che è stata molto apprezzata. Se lungo la pista ciclabile si ballerà con musica pop e da discoteca, sicuramente su Piazzale al Mare si ballerà il liscio. Quel che è certo è che la musica farà da colonna sonora anche alla nostra prossima estate".