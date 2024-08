Attivo durante la notte il servizio di sicurezza per l'allerta: sindaco, Polizia e Protezione civile al lavoro

Il centro operativo comunale è tornato nuovamente operativo durante la notte di sabato 17 agosto, con gli addetti che hanno iniziato a prepararsi per la notte di allerta arancione indetta dalla Regione. Alle 11 erano già iniziati i preparativi, che poi si sono ultimati alla presenza del sindaco Alessandro Mager e del comandante della Polizia locale Fulvio Asconio. Proprio il sindaco, che per la prima volta si è ritrovato a dover affrontare questa situazione con questa carica, ha seguito con interesse le operazioni preliminari, osservando anche i monitor con cui la situazione meteorologica viene tenuta sotto controllo: "La mia presenza qui era doverosa, era giusto che venissi a salutare i volontari della protezione civile, specie per il grande lavoro che faranno oggi. Purtroppo in queste situazioni di allerta l'apertura del centro operativo è inevitabile e quindi anche a loro si deve chiedere uno sforzo ulteriore".

Alla mezzanotte sono scattate le effettive operazioni di controllo, a partire dall'attivazione dei semafori di allerta, per cui è stata accesa la luce arancione, passando poi al monitoraggio costante delle perturbazioni e i loro spostamenti, così anche da capire l'evolversi della situazione. E ovviamente è stato aperto il centralino, con cui i volontari possono essere allertati in caso di emergenza e intervenire. Durante l'intera nottata sono predisposti dei canali di comunicazione con il polo centrale di Genova, per aggiornamenti sulla situazione.

Un ruolo importante in queste operazioni viene giocato, oltre che dalla Protezione civile, anche dalla Polizia locale: "Siamo organizzati con le nostre squadre - spiega Fulvio Asconio - in questi casi di solito si interviene per degli allagamenti, ma la nostra disponibilità di intervento si rivolge a tutti e a tutte le chiamate che riceveremo, gestendo sia quelle che arriveranno al comando che quelle che arriveranno al Coc".