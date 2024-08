La Famija Sanremasca ancora più vicina al Portovecchio: donazioni ai pescatori e interventi di pulizia dell'area (Foto)

Dopo il riconoscimento da parte delle autorità civiche del nuovo nome “Molo Consoli del Mare”, la Famija Sanremasca ed il il Consolato del Mare , che ne fa parte, onorati per la nuova denominazione, si impegneranno, ancora maggiormente di quanto fatto sino ad ora, a curare, difendere e proteggere le aree portuali, sia a terra che in mare, e collaborare con gli operatori che ne fruiscono.

Saranno esposti tra i loro banchi-vendita di pesci appena pescati. Inoltre sono state consegnate alcune pratiche cassette in plastica rigida e lavabile in sostituzione delle inquinanti e pericolose cassette di “polistirolo espanso” che andrebbero certamente abolite.

Dal 2013 ad oggi gli interventi nell’area sono stati mediamente una decina all’anno con una raccolta rifiuti pericolosi gigantesca, mediamente più di una tonnellata all’anno. Quindi in 10 anni oltre 10 tonnellate d rifiuti raccolti, differenziati e conferiti. Batterie, scatole di polistirolo, bombole, estintori, macchinari, pezzi di reti abbandonate. Ed ovviamente centinaia di bottiglie in vetro e plastica, sacchetti, involucri, lattine, cannucce, scarpe, mozziconi e frammenti di ogni tipo. Sempre con la piena collaborazione dell’Amaie, e per questo si ringrazia il funzionario Giansandro Soleri. Il “raccolto” viene differenziato e rigorosamente conferito nei centri di raccolta cittadini, quando non recuperato direttamente dagli operatori e dai mezzi della Amaie.