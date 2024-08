Triora si prepara a un weekend di magia e tradizione con Strigòra 2024

Il borgo di Triora, noto come il "paese delle streghe", si prepara a ospitare un altro emozionante weekend di eventi per celebrare il suo legame storico con il tema della stregoneria. L'evento, denominato "Strigòra", torna per un’edizione speciale che avrà luogo sabato 17 e domenica 18 agosto 2024, grazie alla collaborazione tra il Comune di Triora e l’Associazione Turistica Pro Triora.

Il piccolo paese, conosciuto per il processo di stregoneria avvenuto tra il 1587 e il 1589, è diventato una meta turistica rinomata, soprattutto per coloro che sono affascinati dalle leggende e dai misteri legati a questi eventi storici. "Strigòra", il cui nome è una combinazione tra "streghe" e "Triora", si svolge annualmente per celebrare e ricordare questi avvenimenti.

Il programma di quest’anno prevede un ricco calendario di attività che inizieranno sabato 17 agosto alle 21:15 nel Boschetto, con un omaggio a Fabrizio De André e alla sua Genova, presentato dal Teatro dell’Albero. L’ingresso è libero.

La festa proseguirà domenica 18 agosto con un mercatino di stampo medievale che aprirà alle 10:00, dove i visitatori potranno acquistare prodotti tipici, artigianali e artistici. A partire dalle 10:30, la professoressa Raffaella Asdente guiderà un tour nel borgo, raccontando la storia e le particolarità artistiche di Triora. Il tour sarà replicato alle 15:00 e alle 17:15.

Alle 11:30, l'autore Luciano Villa presenterà il suo libro "Di pietra e di sogno", offrendo una lettura di alcuni passaggi dedicati a Triora. La festa entrerà nel vivo alle 14:00, con attività pensate per tutta la famiglia. Il paese si animerà con spettacoli di magia, acrobazie, racconti di streghe e performance artistiche, tra cui uno show con lancio di coltelli e numeri di fachirismo.

Nel pomeriggio, alle 15:00, Delia Cacciapuoti presenterà il suo libro "Rinascere" al pubblico giovane nel Piazzale del Castello. La giornata proseguirà con esibizioni musicali, tra cui pop e blues, e spettacoli di giocoleria. In serata, nel Museo Civico, sarà inaugurata la mostra "Tarocchi del disordine", seguita da un "Aperitivo con delitto" organizzato dal Teatro dell’Albero.

L’evento clou della manifestazione sarà lo spettacolo itinerante "Il canto delle streghe", scritto e diretto da Giorgia Brusco. Questo spettacolo, che inizierà alle 21:00, guiderà il pubblico attraverso un viaggio tra miti e leggende, arricchito da un tocco di fantasia e ironia. Lo spettacolo è gratuito e adatto a tutte le età.

Strigòra continua così a mantenere viva la tradizione di Triora, offrendo un’esperienza unica ai visitatori e ricordando la storia di un borgo che, da oltre vent’anni, è diventato un simbolo del mistero e della magia legati al mondo delle streghe.