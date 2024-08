Sanremo: approvate delibere per le acque bianche a Coldirodi e il campetto di Poggio, Donzella: “Sono i frutti dell’avanzo di amministrazione”

La Giunta di Sanremo ha adottato, questa mattina, la delibera relativa alla canalizzazione delle acque bianche di Coldirodi e quella relativa al campetto polivalente di Poggio, segno dell’impegno dell’Amministrazione Mager verso le frazioni.

“Sono i frutti del finanziamento dell’avanzo di amministrazione approvato durante l’ultima sessione del Consiglio comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella – che permetteranno di dare riposte concrete ad alcune criticità, come ad esempio quella relativa alle acque bianche nel centro storico di Coldirodi, causa di evidenti disagi per i residenti. La seconda delibera approvata, invece, permette di perfezionare una struttura già esistente per renderla più funzionale e fruibile, quale il campetto polivalente di Poggio”

Nello specifico, il progetto di fattibilità relativo al centro storico di Coldirodi prevede il rifacimento dei sottoservizi che consentirà di superare le attuali difficoltà relative al convogliamento delle acque bianche in via Aicardi e piazza San Sebastiano.

Riguardo a Poggio, invece, è stato approvato il progetto di fattibilità per la nuova realizzazione del blocco spogliatoi prefabbricato che sarà costituito da due locali (ognuno dotato di wc, tre docce e un lavabo), nonché da un locale tecnico e da un bagno per persone con disabilità. Il progetto prevede inoltre l’allacciamento ai sottoservizi della fognatura e l’adduzione dell’acqua, nonché la realizzazione di relativa platea a servizio del campetto polivalente. L’importo per entrambi i progetti sfiora i 380 mila euro.

“L’attività sportiva condotta dall’attuale associazione è particolarmente vivace - prosegue l’assessore Donzella - ed infatti, in prevalenza durante la stagione estiva, ma non solo, vengono organizzati numerosi tornei giovanili di calcetto estesi a diverse fasce di età. Il completamento dell’opera si rivela, pertanto, particolarmente sentito e consentirà un’ulteriore espansione dell’attività sportiva a favore dell’adiacente scuola per lo svolgimento dell’attività didattica”.