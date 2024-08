Santo Stefano al Mare: stasera al porticciolo ‘La pesca sportiva al servizio della ricerca scientifica’,

Questa sera alle 21, al porticciolo dei pescatori di Santo Stefano al Mare, l’associazione ‘L’Ancora’ organizza ‘La pesca sportiva al servizio della ricerca scientifica’, una lezione di didattica marina sulla migrazione dei grandi pelagici. Interverranno il dottor Bottero ed il Presidente della federazione monegasca David Gamba.

“Come amministrazione comunale abbiamo patrocinato con grande piacere questo evento educativo – affermano il Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini ed il Consigliere delegato all’Ambiente Remo Ferretti – e vogliamo ringraziare l’associazione per il costante impegno per la sensibilizzazione della cittadinanza all’ambiente, con particolare riferimento all’ecosistema marino. Un impegno che si sposa perfettamente con le politiche green che stiamo mettendo in atto, un lavoro sinergico, che è fondamentale per il futuro della nostra comunità. Il mare è una risorsa importante per l’economia del nostro territorio e va tutelata e rispettata”.