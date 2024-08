Sanremo: domani sera appuntamento con le scenografie luminose dei fuochi d’artificio musicali

Torna l’appuntamento di ferragosto con i fuochi d’artificio musicali proposti dall’assessorato al turismo.

Domani, con inizio alle 22.30 da porto vecchio, una danza di luci e note regalerà a cittadini e turisti uno show di grande fascino, con un’attenzione particolare anche ad una maggior tutela dell’ambiente e degli animali (a cura della ditta Pirostar di Caserta).

La zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla.

Previsti alcuni grandi successi della musica italiana ed internazionale:

- Beautiful Things – Benson Boone

- Ultima poesia – Geolier, Ultimo

- Che t’o dico a fa’ – Angelina Mango

- Mezzo Rotto – Alessandra Amoroso

- Without you – Mariah Carey

- Let's twist again – Chubby Checker

- Karma – The Kolors