Sanremo: tentano di rapinare un giovane, tre marocchini arrestati grazie alle telecamere di sorveglianza

I Carabinieri di Sanremo hanno arrestato tre giovani, tutti stranieri, per rapina aggravata. Il 2 giugno scorso, i militari erano intervenuti tra via Roma e via Gioberti, quando un giovane straniero aveva denunciato una aggressione da parte di tre persone.

Secondo il racconto del giovane, questo era stato malmenato e minacciato con alcune bottiglie di vetro rotte. Gli aggressori avevano anche tentato di strappargli dal collo una catenina d’oro.

L’aggressione era avvenuta a più riprese, in quanto aveva tentato di sfuggire tra via Piave e via Matteotti. Nella zona di via Gioberti era poi caduto ed è stato più volte colpito con pugni e calci. Il giovane era poi riuscito a rifugiarsi in un bar per chiamare i soccorsi.

I fatti sono stati ricostruiti grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito ai Carabinieri di identificare i responsabili del reato. Si tratta di tre marocchini di 21, 25 e 28 anni, già ben noti alle forze dell’ordine per diversi reati simili.

Il più giovane era già in carcere in custodia cautelare per aver commesso, il giorno dopo, un’altra rapina ai danni di un dodicenne a cui era stata rubata una collanina d’oro, mentre il venticinquenne era stato sottoposto per lo stesso fatto all’obbligo di firma presso i Carabinieri di Sanremo, sebbene da qualche giorno avesse fatto perdere le proprie tracce.

Più difficile è stato rintracciare il più grande dei tre aggressori, il quale aveva già lasciato la Liguria ed è infatti stato fermato a Rimini dalla Polizia.

I tre, dopo le formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere del reato di tentata rapina in concorso, aggravata dall’utilizzo di strumenti atti ad offendere e dalla recidiva, nonché di lesioni aggravate, reati per cui rischiano oltre sei anni di reclusione.