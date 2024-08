Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio di oggi per una donna straniera di 75 anni, caduta da una collinetta in strada al Campo Golf, via di collegamento tra la struttura e strada Senatore Ernesto Marsaglia.

Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, un’ambulanza di Sanremo Soccorso e l’elicottero ‘Grifo’. Nella caduta la donna ha riportato diverse ferite e probabili fratture in diverse parti del corpo.