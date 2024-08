Sanremo: sede provvisoria a palazzo Nota per l'Anpi, dal prossimo anno avrà quella definitiva

La storica Associazione Nazionale Partigiani di Sanremo avrà per il 2024 una sede provvisoria. Lo ha deciso questa mattina la Giunta comunale di Sanremo, che ha deciso di affidare il terzo piano del Museo Civico di piazza Nota.

“Non si tratta di un affidamento definitivo – ha detto l’Assessore Enza Dedali – ma, almeno per l’anno in corso l’Anpi potrà riunirsi, secondo una calendarizzazione di date che sono state stabilite”.

L’Anpi ha da tempo dovuto lasciare la sede di via Morardo, per il progetto Pinqua ed era alla ricerca di un luogo dove poter fare le proprie riunioni. Era stato chiesto alla nuova Giunta un interessamento ma, almeno per questi mesi, dovrà attendere l’approvazione del regolamento per l’affidamento delle sedi comunali alle associazioni.

All’Anpi è stato anche assegnato un deposito all’interno di palazzo Nota per l’archivio dei documenti mentre, in una sala al piano terreno ci sarà uno spazio per il tesseramento. Dal 2025, una volta approvato il regolamento, anche l’Anpi avrà una sede definitiva.