Sanremo: fuochi d'artificio di Ferragosto, Germano (Rifondazione) "Cosa fa il comune per gli animali?"

Paolo Germano, segretario del circolo di Rifondazione Comunista ‘Valeria Faraldi’ di Sanremo, ha inviato questa mattina agli Assessori all'Ambiente e Manifestazioni del Comune di Sanremo la richiesta dei criteri per evitare effetti negativi su animali domestici e selvatici siano stati adottati nell'autorizzare i fuochi del 14 agosto e quali saranno per i prossimi eventuali.

"Il Comune – evidenzia Germano - nell’autorizzare spettacoli pirotecnici, terrà conto degli effetti negativi che l’uso di petardi e artifizi pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici? Anche come proprietario di due gatti – prosegue - regolarmente terrorizzati in corso Inglesi da 9 anni, chiedo cosa intenda fare il comune in merito”.