Santo Stefano al Mare: Maria Teresa Garibaldi "Calendario ricco di eventi variegati per festeggiare la settimana di Ferragosto”

Una settimana ricca di eventi per festeggiare Ferragosto a Santo Stefano al Mare, a partire da questa sera alle 21:30 in Piazza Baden Powell, con il “Luca Regina Show” direttamente da Rai 1, una manifestazione dedicata ai più piccoli.

Domani alle 21:30 in piazza Scovazzi ‘Passaggi di Tempo’, concerto dedicato a Fabrizio De Andrè, un tributo all’opera del grande cantautore, con una selezione delle sue meravigliose composizioni musicali, attraverso virtuosi arrangiamenti originali.

Mercoledì alle 21:30 in Piazza Baden Powell si esibirà la cover band “Erba Grama”. Giovedì alle 21:30 si celebrerà la tradizionale Messa sul Mare. Venerdì alle 21:30 in Piazza Baden Powell si balla e si canta con Gianni Rossi e il suo spettacolo “Balliamoci l’estate 2024”. Domenica alle 21:30 in Piazza Scovazzi si esibirà il quartetto Gli Archi Insoliti nello spettacolo “Da Nord a Sud: passeggiando per Broadway e i barrios di Buenos Aires”.

“Un calendario ricco di eventi e variegato per festeggiare la settimana centrale dell’estate con cittadini e turisti - afferma l’assessore Maria Teresa Garibaldi - Musica, divertimento e tradizioni, per coinvolgere dai più piccoli agli adulti. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno collaborando, con impegno e professionalità alla realizzazione delle manifestazioni”.