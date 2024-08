Sportello start up di Confindustria Imperia: un anno al servizio delle nuove imprese

“Ogni nuova impresa è un valore per l’intero territorio”: sulla base di questo principio Confindustria Imperia, poco più di un anno fa ha aperto uno sportello per dare assistenza gratuita alle start up, affiancandole nella fase di avvio e consolidamento del progetto imprenditoriale. Un’ attività svolta dal direttore Paolo Della Pietra, in collaborazione con Antonio Parolini dello Studio Parolini di Imperia e con la dottoressa Elena Sparago, consulente e docente di Marketing presso l’Università di Genova.

Commenta la Presidente di Confindustria Imperia, Barbara Amerio: “Le start up innovative sono aziende in germoglio, normate nel decreto ‘Crescita bis’, dedicate all'occupazione giovanile e utili per introdurre innovazione, anche in collaborazione con aziende mature che si affidano a loro per consulenze a progetto. Non solo utili, ma indispensabili nella fase di transizione che stiamo vivendo e l' arrivo dell' intelligenza artificiale nei processi industriali. Più sarà sinergica la collaborazione tra start up e azienda industriale e più aumenterà il fattore di successo imprenditoriale della start up. Compito di Confindustria è creare clima di collaborazione per la crescita di queste interessanti realtà incubatrici di idee e diffonderne la cultura”.

“In questo primo anno di attività – afferma Antonio Parolini, che prosegue - si sono rivolte allo sportello decine di start up, che operano in diversi settori e in varie fasi di sviluppo: dalla sola idea imprenditoriale, ad aziende già operative. Un segnale positivo per l’economia della nostra provincia. La consulenza, completamente gratuita, che abbiamo offerto è stata ponderata ad ogni caso che si è presentato: dall’analisi del business e delle sue potenzialità, alla scelta della forma societaria, alla stesura di business plan, alla ricerca di fondi, alla registrazione di marchi e brevetti, al piano marketing e tanto altro. Sono molto soddisfatto dell’attività svolta fino ad oggi dallo sportello, perché ha visto decine di imprese nascere e consolidarsi, creando un volano positivo per tutto il territorio, in primis nuovi posti di lavoro. Accompagnare queste nuove realtà in un percorso imprenditoriale che trasformi l’idea in azienda e successivamente anche in profitto per questi neo imprenditori è una sfida che arricchisce professionalmente e anche a livello personale. Molti dei progetti che ci hanno esposto sono promettenti e, grazie all’affiancamento professionale di Confindustria Imperia, potranno avere degli sviluppi internazionali”.

Il servizio, gratuito, è rivolto anche a realtà non associate a Confindustria Imperia.