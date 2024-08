Sanremo: le spiagge puntano sul Ferragosto per recuperare la stagione complicata

La speranza per tutti è che quella settimana possa in qualche modo andare a salvare la stagione dei gestori; qualcuno infatti segnala che l'afflusso di turisti nelle spiagge durante l'estate è stato decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni: specialmente durante il mese di luglio ci si aspettava che, una volta arrivato il caldo e la bella stagione, gli stabilimenti sarebbero stati completamente pieni, ma, complici probabilmente i problemi della riviera, in primis le complicazioni legate alle autostrade che qualcuno sottolinea, l'estate nelle spiagge pare per ora non aver soddisfatto a pieno, sebbene nel mese di luglio si registri una crescita delle presenze.

Feste in spiaggia, serate in discoteca e altro sono gli eventi che turisti e residenti attendono per le serate e in particolare per festeggiare il 'ponte'; c'è chi ha già iniziato a prepararsi, come lo stabilimento SanSet beach, che ha allestito per i giovedì del mese di agosto un aperiset serale con tanto di musica. Evento che ovviamente sarà presente anche a Ferragosto, con un menù sia di piatti preparati al momento che di piatti freddi.