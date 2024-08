Sanremo: scomparso da lunedì scorso un gatto di nome Micio, l'appello dei proprietari

"Buongiorno, lunedì mattina scorso 85 agosto) il mio gatto è scappato in strada monte Ortigara a Coldirodi. Durante la settimana, e fino a sabato sera, è stato avvistato in via Padre Semeria a Ospedaletti. Sa girando tra le campagne li nei dintorni, è un gattone arancione scuro, robusto di 2 anni e mezzo, castrato, risponde al nome di micio (non ha un vero e proprio nome), è diffidente, allego la foto del gatto e anche del volantino che abbiamo fatto dove c'è anche il mio numero".