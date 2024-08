Sanremo: aiuti dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta–CISOM alle famiglie bisognose della parrocchia dell’Annunciazione di Borgo Tinasso

L’appello di Don Floribert parroco della Chiesa dell’Annunciazione di Borgo Tinasso, che era stato costretto ad inizio estate a sospendere la consegna dei pacchi di generi alimentari di prima necessità alle 52 famiglie, che ogni settimana si rivolgevano ai volontari della parrocchia per ricevere, pasta, olio, scatolette di tonno, passata di pomodoro, sale, zucchero, latte ed altri generi alimentari a lunga conservazione.

Un appello che è stato immediatamente raccolto dai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta del Gruppo Sanremo, coordinato dal capogruppo Cav. Claudio Filippi.

Grazie all’impegno diretto del vicecapogruppo Uff. Corrado Milintenda, nei giorni scorsi sono stati consegnati a Don Floribert alcuni scatoloni, contenenti una prima fornitura di generi alimentari.

Un esempio da seguire per cercare di prodigarsi nella raccolta e distribuzione di generi alimentari di prima necessità nei confronti di ha più bisogno.

Le famiglie bisognose in provincia di Imperia, purtroppo aumentano ogni giorno, si fa appello alle Associazioni e Club Services che operano nel servizio umanitario e sociale come i Lions, Rotary, Fidapa, Inner Whell, Serra Club, Zonta e decine di altre importanti associazioni, senza dimenticare l’opera umanitaria dei benefattori, di aiutare i parroci e le organizzazioni di volontariato che ogni giorno, svolgono con grande spirito umanitario, il servizio mensa o consegna di generi alimentari a famiglie e persone anziane in particolare a chi ha più bisogno.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM è una Fondazione di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Militare Ordine di Malta. Il Corpo opera per portare assistenza e pronto soccorso alle persone in stato di necessità anche in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Con oltre 3.500 Volontari attivi sul territorio nazionale, 760 Medici, infermieri soccorritori e psicologi, dislocati in 100 Gruppi e sezioni in Italia

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta -CISOM viene fondato ufficialmente il 24 giugno 1970 quale Corpo di volontariato dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Il decreto di fondazione porta la firma di Fra' Angelo de Mojana di Cologna

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM assiste e aiuta la popolazione italiana da oltre 50 anni. La loro storia è costellata di missioni, interventi, piccoli e grandi gesti di solidarietà e di aiuto concreto alle persone colpite da calamità naturali o da personali momenti di difficoltà.

Roberto Pecchinino