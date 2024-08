Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia, concerto per organo con il concertista austriaco Wolfgang Capek

Ferragosto in musica giovedì prossimo 15 agosto 2024 alle ore 21.15 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia con l’attesa esibizione del concertista austriaco di fama internazionale Wolfgang Capek, docente di organo presso l’Università per la musica e le arti di Vienna. Il concerto si colloca nell’ambito del XXVI Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante nell’intero territorio regionale promossa come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS con la direzione artistica di Fabio Macera e Filippo Torre. Dopo gli appuntamenti delle passate edizioni, si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un vasto programma che da Johann Sebastian Bach giunge ai giorni nostri con una composizione dello stesso Wolfgang Capek. Grazie al suo contributo allo sviluppo della creatività contemporanea, lo spettacolo è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto “Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani”. La manifestazione si avvale inoltre del sostegno economico del Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, del Forum Austriaco di Cultura di Milano, del Comune di Ventimiglia e di Regione Liguria. L’ingresso è libero e gratuito.